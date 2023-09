Ofenbach, Alvaro Soler & jede Menge Hollywood

Álvaro Soler, vielen durch „The Voice Kids“ bekannt, begeistert seit 2015 regelmäßig mit seinen Gute-Laune-Songs die Charts. Wie fühlt er sich als frischgebackener Ehemann und welche Gedanken kommen in ihm auf, wenn er sein altes Jahrbuch durchblättert? Auch das französische DJ-Duo „Ofenbach“ sorgt für Furore auf den Tanzflächen weltweit und plauderte mit krone.tv über ihren Alltag. Und wie erging es eigentlich Tic Tac Toe - was machen die Mitglieder der so erfolgreichen Band der 90er Jahre eigentlich heute? All dies und mehr präsentiert Ihnen diese Woche krone.tv-Moderatorin Sasa Schwarzjirg.