„Jeden Sommer ist es wieder derselbe Wahnsinn“

Busausfälle, kaum Schattenplätze

Da an der Nordwestbahn bereits seit Monaten gebastelt wird, steht zwar ein Schienenersatzverkehr zur Verfügung. Doch auch dort komme es regelmäßig zu Ausfällen oder viel zu überfüllten Bussen, meint die Pendlerin. Das Pendeln werde dadurch zur Katastrophe - bei Problemen mit dem Bus oder Staus im Straßenverkehr oder Verzögerungen in Wien komme sie manchmal Stunden zu spät ins Büro. „Ich bin es leider schon gewohnt“, seufzt Biro und verweist auf diverse Baustellen, die ihr das Leben auch in den letzten Sommern schwer machten.