Ländle-Premiere bei der Diamond League!

Nachdem Isabel Posch am 30. Juni in Lausanne (Sz) als erste Vorarlbergerin mit der rot-weiß-roten Staffel in der Diamond League auf der höchsten internationalen Bühne debütierte, kommt es nun sogar noch besser für das Ländle! Denn heute in Zürich - beim aktuellen Stop der Diamond League - werden sogar zwei unserer Athletinnen mit dabei sein. Nachdem Karin Strametz verletzt (Schlüsselbein) fehlt und sich Susanne Gogl-Walli krank meldete, wurde die Hörbranzerin Chiara Schuler nominiert. „Das ist richtig cool, viel besser geht’s nicht! Das freut uns aus Verbandssicht riesig“, jubelte VLV-Sportdirektor Sven Benning.