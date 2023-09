Mit der „Krone“ erstklassige Alpine Küche genießen

Ein Spaziergang durch die kulinarischen Genüsse Österreichs, das bieten die Festspiele der Alpinen Küche in Zell am See-Kaprun. Von schmackhaften Wildgerichten über erstklassige Mehlspeisen bis hin zu erstklassigen Weinen erhalten Sie bei diesem kulinarischen Höhepunkt der Saison alles, was das Herz eines Feinschmeckers begehrt und Sie könnten mittendrin sein!