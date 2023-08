Steiermark: Unfall im Tunnel mit fünf Fahrzeugen

In den beiden deutschen Pkw befanden sich insgesamt drei Kinder im Alter von zwei, fünf und sechs Jahren. Alle wurden vorsorglich in das LKH Graz eingeliefert. Der Fünfjährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der Schartnerkogeltunnel war von 14 bis 15.15 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.