Polen: Dutzende Züge mit Radiosignalen gestoppt

Bereits am Sonntag hatte die Polizei in Bialystok im Osten des Landes zwei Männer festgenommen. Die Ermittler stellten eine Funkausrüstung bei ihnen sicher. Die Tatverdächtigen, von denen einer Polizeibeamter ist, sollen bereits am Sonntagvormittag fünf Passagierzüge und einen Güterzug zum Stehen gebracht haben. Einzelne Fälle von gestoppten Zügen wurden auch aus dem Westen Polens gemeldet. Während der Stopps soll einmal die russische Hymne zu hören gewesen sein, einmal eine Rede Putins. Bisher ist allerdings noch nicht klar, ob es einen politischen Hintergrund für die Attacken gibt.