Airbnb: Aus für längere Vermietung als 90 Tage

Norbert Kettner, Tourismusdirektor von Wien, begrüßt diese Maßnahme im Interview mit krone.tv. „Neun von zehn Österreicher befürworten den Tourismus in Wien, jedoch gab es immer wieder Probleme, auch mit Kurzzeitvermietungen“, so der Tourismusdirektor. Er sieht in der Maßnahme eine gute Initiative, damit die Leute dem Tourismus gegenüber positiv eingestellt bleiben.