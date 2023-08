Scharner: „Kein Kommentar, ich verstehe es nicht“

Marketing-Gag, internationale Unterschiede

Saudi-Arabien erfreut sich fast täglich an Neuzugängen aus Europa. Die fußballerische Klasse der Liga hat Grenzen, Maierhofer und Scharner sind sich in dieser Thematik einig und sprechen von reinen Marketing-Maßnahmen. Erst bei der letzten Weltmeisterschaft ist auch die großzügige Ader der saudischen Führung zur Geltung gekommen. Nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen den späteren Weltmeister aus Argentinien erhält jeder Kaderspieler einen Rolls Royce. Mit Mancini an der Spitze könnten die Belohnungen in Zukunft womöglich noch höher ausfallen.