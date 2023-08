Hälfte der Tiroler Zug-Gäste fährt weniger mit Pkw

Nutzbare Zeit als wesentlicher Grund

Österreichweit wurden beim Bahntest des VCÖ 9650 Fahrgäste in ganz Österreich befragt. Während in Österreich 45 Prozent der Fahrgäste heute Strecken mit dem Zug fahren, die sie früher mit dem Auto zurücklegten, sind es in Tirol sogar 54. Grund dafür war die nutzbare Zeit, um etwa zu arbeiten, lesen oder mit den Kindern zu spielen. Auch das Klimaticket spielt eine wesentliche Rolle dafür, heißt es seitens des VCÖ.