Zwist um Zebrastreifen vor Schulen in Strobl

Die Bahnstraße in Strobl ist so etwas wie die Hauptstraße. In der 30er Zone herrscht reger Verkehr. Volksschule, Mittelschule und Polytechnikum sind nah. An der Kreuzung mit der Ischlerstraße wurden vor Jahren drei Zebrastreifen aufgepinselt, Kinder sollten so leichter die Straße queren. Denn die Volksschule liegt direkt daneben. Die Schutzwege sind aber Geschichte.