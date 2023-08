„Wüst mi veroaschn?“ Sager von Pariasek geht viral

Was war denn da los? Das dachten sich wohl die Fußballfans, die am Samstag gespannt auf die Highlights der Partie zwischen dem Wolfsberger AC und Serienmeister Red Bull Salzburg warteten. Denn kurz nachdem Rainer Pariasek an seinen Kollegen Andreas Felber abgegeben hatte, war der ORF-Star plötzlich erneut zu hören. Pariasek, dessen Mikro versehentlich noch aufgedreht war, schnaufte: „Wüst mi veroaschn?“