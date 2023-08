Aufregung in Russland: Drohne kracht in Wohnhaus

„Österreicherinnen und Österreicher in Russland wird geraten, die aktuellen Medienberichte genau zu verfolgen und sich für Empfehlungen jederzeit an die österreichische Botschaft in Moskau zu wenden. Die Botschaft unterstützt im Notfall“, heißt es in einer Aussendung des Außenministeriums vom Samstag. In Not geratene Österreicher könnten sich jederzeit auch an den Bereitschaftsdienst im Ministerium unter +43-1-90115-4411 wenden.