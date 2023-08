Epileptischer Anfall führte zu schweren Unfällen

Nach dem Unfall wurde der verursachende Deutsche in die Neurologie des LKH Knittelfeld eingeliefert, Verletzungsgrad unbekannt. Sein Sohn (7) wurde in die Kinderambulanz Leoben eingeliefert, Verletzungsgrad leicht. Die britische Familie wurde in das UKH Graz eingeliefert, Verletzungsgrad alle leicht. Ein 61-jähriger und in Deutschland lebender Grieche, er war der Lenker des deutschen Pkw auf den der Verursacher aufgefahren war, wurde mit leichten Verletzungen in das LKH Judenburg eingeliefert.