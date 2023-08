DJ Ötzi: „Ich freue mich auf Freunde von früher“

Dieses „Heimspiel“ von DJ Ötzi am kommenden Samstag in Feldbach sprengt emotional den Bühnenalltag des erfolgreichen Stimmungsmachers. „Ich war noch nie mit großartiger Live-Band und Tänzern in der Steiermark. Noch dazu in der Heimat meiner Frau, was bei mir wunderbare Momente in Erinnerung ruft“, freut sich der 52-Jährige auf den Auftritt. Mit Hits wie „Hey Baby“, „Sweet Caroline“ und „Ein Stern“ wird DJ Ötzi dem Publikum beweisen, wie sich der „Anton aus Tirol“ von einst zum erfolgreichen Entertainer gemausert hat.