Wiener Ärzte testen neues Long-Covid-Medikament

Erschöpfung, Atemnot, Herzrasen, Wortfindungsstörungen, Vergesslichkeit: Noch immer leiden viele Menschen unter den Nachwirkungen einer Corona-Infektion. Abhilfe soll der neue Wirkstoff BC 007 bringen. Eine Arznei, die sich nicht gegen das Virus selbst, sondern gegen Autoantikörper, die im Rahmen der Infektion gebildet werden, richtet. Das Medikament wird derzeit europaweit an Patienten getestet. Auch in Wien. Konkret in den Kliniken Favoriten und Floridsdorf. Keine Sorge. Dort wartet nicht Dr. No, sondern der renommierte Infektiologe Christoph Wenisch (Favoriten) bzw. Primarius Arschang Valipur (Floridsdorf).