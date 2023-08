Handball-Superstar Karabatic beendet Karriere!

„Diese Saison wird meine letzte sein. Ich beginne mein 22. und letztes Jahr als Profi bei dem Verein, der mir so viel bedeutet“, erklärte der 39-Jährige. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris will der Aufbauspieler noch einmal vor heimischen Publikum auf Torjagd gehen, ehe er seine Schuhe an den Nagel hängt.