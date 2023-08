WAC gegen Red Bull Salzburg ab 17 Uhr LIVE

Beim WAC arbeitete Struber 2019 höchst erfolgreich, reüssierte in der Europa League - das 4:0 in Mönchengladbach blieb in Erinnerung - und ging nach wenigen erfolgreichen Monaten nach England zu Barnsley. „Ich kennen den Wolfsberger Boden von meiner Zeit als Trainer und weiß, dass es da sehr schwierig werden kann. Sie sind nicht umsonst in der laufenden Saison noch ohne Niederlage“, sagte der 46-Jährige vor dem Wiedersehen mit den Kärntnern. Ihn verbänden schöne Erinnerungen mit dem Klub. „Aber das spielt am Samstag keine Rolle, wir wollen unbedingt drei Punkte mit nach Salzburg nehmen.“