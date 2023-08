Jede Sekunde zählt: Diese Maßnahmen retten Leben

Viele haben die Erste Hilfe für den Führerschein oder in der Schulzeit gelernt. Doch wissen Sie noch, was im Notfall tatsächlich zu tun ist? Was ist der erste Schritt bei Verbrennungen, bei Blutungen oder bei Herzstillstand? Alles Fragen, die Moderatorin Raphaela Scharf im Gesundheitsmagazin mit Gast Peter Ebner vom Bildungszentrum des Roten Kreuzes, bespricht.