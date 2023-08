Bruce Darnell im Talk ++ Fluch von „American Pie“?

So waren wir auch bei der „Vienna Calling“-Kinopremiere dabei und haben mit Stars wie Voodoo Jürgens darüber gesprochen, wie „hip“ die Wiener Kunst- und Kulturszene ist. Außerdem sehen Sie, warum die Schönheits-OP-Branche in Hollywood gerade einen regelrechten Boom erlebt und was am „Fluch von American Pie“ dran ist - denn wir haben uns auf Spurensuche begeben, was denn eigentlich aus dem „Stifler“-Darsteller Seann William Scott geworden ist. Sehen Sie alles in unserer Adabei Prime!