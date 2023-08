Brunnenwasser rettete der kleinen Svenja das Leben

Es waren zwei Geräusche, die einen launigen Mittwochabend zweier befreundeter Familien in Hadersdorf am Kamp (NÖ) abrupt beendeten: Das Knacken von Styropor und ein lautes Platschen. „Ich dachte mir: Da wird doch nichts in den Brunnen gefallen sein“, schildert der Hausbesitzer gegenüber der „Krone“. Doch nur Augenblicke später kam sein Sohn (9) um die Ecke: „Die Svenja liegt unten im Brunnen!“