Den Hütten im Tennengebirge fehlen die Wirte

Happisch-Haus: Plus an Einnahmen ist zu wenig

Hoch über dem Tennengau schaut das Leopold-Happisch-Haus vom Tennengebirge in den Norden. Das Haus war die letzte Schutzhütte, die den Wirt für immer verlor. Nach einem großen Umbau können die Gäste selbst Koch und Kellner sein. Ein Grundstock an Lebensmitteln und Getränken ist am schwer zu erreichenden Pitschenberg immer vorhanden. Bezahlt wird nach dem Vertrauensgrundsatz.