Heizkostenabrechnung kam fast drei Monate zu spät

Finstere Prognosen erwartet

Die Aussichten waren wegen der Abrechnung des Nachbarn in der daneben liegenden, ähnlich gebauten 23-Parteien-Wohnanlage düster - dieser hatte Anfang des Jahres dreifach so hohe Kosten für Heizung und Warmwasser zu begleichen. „Bisher haben wir 125 Euro pro Monat bezahlt, jetzt sind es nur mehr 57 Euro“, dankt die karenzierte Mutter der „Krone“, die den Fall aufgegriffen hatte. Vorsichtig will man trotzdem etwas mehr bezahlen, um nachher nicht noch eine böse Überraschung zu erleben.