Gegen Stress: Russen schaufeln ihr eigenes Grab

Life-Coach Svetlana Pilatova aus Leningrad organisiert Begrabungen. Was es damit auf sich hat? Es geht darum, Patienten von ihrer Umgebung abzuschneiden, um so Probleme zu verarbeiten. „Das ist eine Selbstbestattungspraxis“, erklärt Pilatova. Weiter: „Die Menschen können in Särgen oder direkt in der Erde bestattet werden. Ich bin auch schon in einem Sarg beerdigt worden, aber das ist nicht so schwierig. In einem Sarg kann man einschlafen.“