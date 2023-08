Lizzo: Neue Beweise nach Missbrauchsvorwürfen?

Auf dem Schnappschuss sieht es tatsächlich so aus, als würden sich alle prächtig amüsieren. Das Verdächtige daran: Der Abend hat rund einen Monat nach dem besagten Bananen-Vorfall stattgefunden - Lizzos Anwälten zufolge sei das Bild also Beweis dafür, dass die Mitarbeiterinnen ihrer Mandantin freiwillig und gerne an den Partys teilgenommen haben, von Nötigung, laut der Verteidigung, keine Spur.