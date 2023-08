„Da bin ich in meiner Welt“

Und dieser wird als „Problemlöser“ in „Operation White Christmas“ schon mal durchaus brutal. „Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich solche Sachen ausleben kann. Diese zwei Stunden auf der Bühne - wenn ich in meiner Geschichte drinnen bin - das ist mein Freiraum. Da geht mir keiner auf die Nerven, da ruft mich keiner an, da fragt mich niemand was. Ich bin in meiner Welt, das ist super!“ Und wie super findet Wutbürger Düringer Weihnachten? „Als Kind war es mir wichtig - und als meine Tochter noch klein war. Weihnachten finde ich jetzt nur noch widerlich. Wenn die Halloween-Sachen aus den Regalen verschwinden und die Weihnachtsmänner danach reingeschlichtet werden, frag ich mich: ,Was ist das?‘“