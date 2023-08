Freibäder sollen wegen Misere offen bleiben

Die Bürgerliste will mit einer unkonventionellen Idee Abhilfe schaffen. „Wir sollten ein Angebot schaffen, das kurzfristig hilft“, sagt Klubchefin Ingeborg Haller und kündigt einen Antrag im Gemeinderat an. Zumindest ein Freibad solle demnach bis in den Oktober hinein offenbleiben, wenn es das Wetter zulässt.