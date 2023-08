Wirtschaftskammer fordert Ausbau der Thermenbahn

In einem offenen Brief an Bundesministerin Leonore Gewessler hat die Regionalstelle der Wirtschaftskammer daher um Unterstützung für den Ausbau und Erhalt der Thermenbahn sowie die direkte Anbindung von Hartberg über Fürstenfeld und Gleisdorf nach Graz nachhaltig abzusichern. „Schließlich wäre eine ausgeweitete Thermenbahn auch als Erweiterung und Anbindung zur neuen Koralmbahn entscheidend“, sagt Josef Herk, Chef der WKO Steiermark.