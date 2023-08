„Flip-Flops haben am Berg nichts verloren“

Wenn es so heiß ist wie in den letzten Tagen, verschlägt es viele Österreicher in die hohen kühlen Berge. Der rot-weiß-rote Alpenraum ist ein beliebtes Erholungsgebiet, birgt jedoch auch Gefahren. Erst vor kurzem ist es am Arlberg in Tirol zu einem schrecklichen Vorfall gekommen, in der eine 64-jährige Einheimische und ihr Tourenführer 70 Meter in den Tod stürzten.