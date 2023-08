McConaughey-Mama machte Camila Alves Leben schwer

Alves und Kay haben jetzt „tollste Beziehung“

Dieser Streit sei der Wendepunkt in der Beziehung zwischen Alves und ihrer Schwiegermutter gewesen. „Von diesem Tag an, von dieser Nacht an, haben wir die tollste Beziehung, und ich habe so viel Respekt vor ihr“, kann sie mittlerweile von „Ma Mac“ nur schwärmen. Und diese Achtung beruhe auf Gegenseitigkeit. „Sie hat so viel Respekt vor mir.“