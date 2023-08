Sport- und Kulturkantine auf Spenden angewiesen

Nötig ist, das Dach zu renovieren, auch die Raumhöhe muss für Veranstaltungen angepasst werden. Eine kleine Bühne ist ebenso geplant. Start des Umbaus soll im März 2024 sein. 15.000 Euro gewann man beim Wettbewerb „Creatives for Vienna“ - die restlichen geschätzt 35.000 Euro hofft man selbst aufzustellen oder mittels Spenden bei einem Gratis-Konzert von Voodoo Jürgens am 2. September (am Platz von 1210 in Jedlersdorf) hereinzubringen.