„Unsere Sternstunden ließen sie fast durchdrehen“

Höhepunkte gegen Italien, die selten waren und an die wir umso lieber zurückdenken. Live im Stadion war ich 1973, als die Admira mit dem 1:0 im Hinspiel die Basis zum überraschenden Aufstieg im UEFA-Cup gegen Inter Mailand legte. Genial wie wir alle fand ich 1987 die direkt verwandelte Ecke von Hansi Müller gegen Torino - Tirol war im Halbfinale des UEFA-Cups! 13 Jahre später warfen die Innsbrucker auch Fiorentina raus. Und natürlich der große Salzburger Coup im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League 2018 gegen Lazio Rom: von 0:1 auf 4:1 in 20 Minuten - phänomenal!Verlieren konnten die Italiener nie! 1983 flogen im San Siro nach unserem Aufstieg Steine und Flaschen, bedrohten durchgeknallte „Tifosi“ unsere Fans. 2000 ging es für die Tiroler in Florenz im Kabinengang heiß her, mittendrin waren die Trainer Kurt Jara und Fatih Terim. Der war der ganz normale Wahnsinn.