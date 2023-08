Sánchez zu „Kuss-Gate“: Entschuldigung nicht genug

„Es war ohne böse Absicht in einer Zeit maximaler Überschwänglichkeit!“

Hermoso sagte zunächst, das habe ihr „nicht gefallen“, spielte den Vorfall später aber in einer Mitteilung des Verbandes herunter. Rubiales selbst sprach über seine Kritiker zunächst von „Idioten“, ehe er am Montag in einem Video-Statement anmerkte, falsch agiert zu haben. „Es war ohne böse Absicht in einer Zeit maximaler Überschwänglichkeit“, sagte er darin.