Kind (2) und Schwangere bei Unfall schwer verletzt

Ein Pkw-Lenker hielt auf der A9 Pyhrn Autobahn am Pannenstreifen an, um einen Bekannten anzurufen. Nach dem Wegfahren krachte ein anderes Fahrzeug frontal in das Heck des Autos. Der schwere Auffahrunfall am späten Montagabend forderte vier Verletzte, darunter auch ein zweijähriges Kleinkind und eine Schwangere.