28-jährige Touristin geriet wegen Kühen in Bergnot

Die Serie an Unfällen in unseren Bergen ging am Montag leider weiter. Eine junge Urlauberin aus Holland wich am Sommeraustein einer Gruppe von Kühen aus, die sie mit ihrer angeleinten Hündin nicht erschrecken wollte - dabei geriet sie in Bergnot. Und ein 62-Jähriger stürzte beim Abstieg vom Wilden Jäger 40 Meter ab.