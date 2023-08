Frequency: Das große Aufräumen hat begonnen

Das Frequency-Festival 2023 ist Geschichte. Drei Tage lang wurde in der Landeshauptstadt ordentlich gefeiert. Was neben der Erinnerung an die Party des Jahres bleibt, sind vor allem die Berge an Müll entlang der Traisen. Schon am Sonntagmorgen, also noch während die Abreise-Karawane von dannen zog, machten schon die ersten St. Pöltner ihrem Ärger Luft. „Wann gedenkt man hier aufzuräumen?“, machten sie sich unter anderem im Internet Luft. Generell waren die Anrainer heuer aber durchaus milde gestimmt.