Verboten! Kane brach Bundesliga-Regel bei Debüt

Neuer Torjubel?

Es gehört zu seiner Tradition, dass er nach seinen Treffern aus Liebe zu seiner Frau Katie Goodland den Ehering küsst. Doch das darf er künftig in der Bundesliga nicht mehr. „Eigentlich fällt ein Verstoß gegen die Regel dem Schiedsrichtergespann auf, da vor Spielbeginn in den Katakomben und vor Einwechslungen Checks auf verbotene Ausrüstungsgegenstände gemacht werden“, so Kinhöfer. Bei Kane wurde der Ring aber offenbar übersehen. Das wird nun wohl nicht mehr passieren. Der Bayern-Star braucht einen neuen Torjubel ...