Tourismus-Lehre: „Altes Image stimmt nicht mehr“

„Jugendliche wollen Abwechslung“

Der 20-jährige Grazer Widakowich hat bereits im Büro, im Service, im Lager und an der Rezeption gearbeitet. Das ist ein Vorteil eines großen Betriebs: „Jugendliche wollen Abwechslung in der Ausbildung“, so Thomas Scheuchl, Personalleiter bei Rogner.