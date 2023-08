Verkäuferin kassierte in die eigene Tasche

Schon am ersten Arbeitstag wollte sie sich offenbar zusätzliches Trinkgeld verdienen. Sie nahm von Kunden Bares entgegen und steckte es in die eigene Tasche. Das nötige Wechselgeld nahm sie aber aus der Kassa. Damit nicht genug, machte die 19-Jährige einfach früher Dienstschluss, weil sie nicht länger bleiben wollte. Am zweiten Tag wurde sie sogar noch dreister: Sie wandte nicht nur wiederholt die bekannte Masche an, sie griff sogar in die Tasche einer Kollegin und stahl daraus Bargeld. Auch diesen Arbeitstag beendete sie nach eigenem Ermessen vorzeitig.