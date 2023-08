16-Jähriger fährt sogar gegen Formel-1-Weltmeister

GT-Debüt mit 16

Ähnlich und nicht weniger spektakulär lässt sich hingegen die Geschichte von Raphael Rennhofer erzählen. Denn wie zuletzt berichtet, schaffte es der Niederneukirchener ohne jegliche GT-Erfahrung mit nur 16 Jahren (!) in die ADAC GT4 Germany, lieferte dort prompt mit Platz sieben ab.Und am Freitag im ersten Training am Lausitzring kratze er sogar an der Bestzeit, obwohl er dort noch nie gefahren ist.