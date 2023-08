US-Frauen-Teamchef Andonovski hört nach Aus auf!

Zuvor waren die USA bei Weltmeisterschaften immer mindestens Dritter geworden, beim Turnier in Frankreich 2019 holten sie den Titel. Andonovski hatte die Mannschaft im Anschluss an die WM 2019 übernommen. Der aus Mazedonien stammende Ex-Profi stand bereits nach den Olympischen Spielen in Tokio, als es nur die Bronze-Medaille für den Favoriten gab, vor dem Aus.