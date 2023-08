Wer junge Ärzte ausbildet, muss schon bald blechen

Händeringend werden in vielen Bereichen und Regionen Österreichs junge Mediziner gesucht. Um den Mangel zu beheben, wird an vielen Stellschrauben im Gesundheitssystem gedreht. Eine nun bekannt gewordene Neuerung hat aber wohl den gegenteiligen Effekt: Ärzte, die in ihren Ordinationen medizinischen Nachwuchs ausbilden (Lehrpraxen), müssen in Zukunft saftige Gebühren zahlen, was den Aufwand für sie natürlich unattraktiver macht.