Landbewohner mit Lebensqualität zufriedener

Sicherheitsgefühl der Befragten

Was die Sicherheit betrifft, wurde festgestellt, dass 95 Prozent der Befragten sich in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen, 90 Prozent in öffentlichen Gebäuden, 87 Prozent auf öffentlichen Straßen und Plätzen, 81 Prozent in Parks und Grünanlagen und 77 Prozent in öffentlichen Verkehrsmitteln. Frauen, Menschen bis 30 und Personen mit geringen Einkommen fühlen sich in öffentlichen Plätzen, Parks, Straßen und Verkehrsmitteln weniger sicher als Männer, Ältere und Besserverdiener.