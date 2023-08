Alpiner Hochgenuss in den Eisenerzer Alpen

Wir starten am Parkplatz und folgen der Zufahrtsstraße bis zur Hirnalm (934 m). Bei der Alm gehen wir über die Wiese bergauf, bis wir rechts durch ein kurzes Waldstück zu einer Forststraße gelangen. Nach einiger Zeit verlassen wir die Straße und zweigen rechts – leicht nach unten – in einen Steig ab, der gemütlich bergauf bis zum Barbarakreuz (1058 m) führt. Wir wandern links in Richtung Fahnenköpfl weiter.