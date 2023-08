„Endlich wieder daheim, da hab ich Gänsehaut!“

Ausgangslage: „Das Hinspiel-2:1 ist natürlich top, versetzt uns in eine gute Lage. Aber wir gehen die Partie so an, als ob es 0:0 steht, daher werden wir auf Sieg spielen“, so Trainer Michael Wimmer. Der weiß: „In Passivität verfallen ist nicht unser Spiel, entspricht auch nicht meinem Naturell.“ Jeder Sieg und jedes Unentschieden reicht zum Aufstieg, bei einem Rückstand nach 90 Minuten ist Verlängerung, Elferschießen oder gleich das Ausscheiden möglich.