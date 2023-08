Wandergruppe verirrte sich in den Karawanken

Für drei ungarische Familien sollte es am Mittwoch ein angenehmer Wandertag in den Karawanken werden. Die Gruppe plante eine Wanderung von der Johannsenruhe im Bärental über einen Klettersteig auf den Hochstuhl, anschließend auf den Bielschitzasattel und in weiterer Folge zur Klagenfurter Hütte.