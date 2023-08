Schweres Foul: Basketballer manipulierten Spiele

Teils gestanden, teil abgestritten

Drei bereits vorliegende Geständnisse wurden am Mittwoch auch von den Ex-Spielern, den beiden Kroaten und dem Slowenen, vor Richter Andreas Lenz bekräftigt. Die fünf Österreicher dagegen stritten die Vorwürfe weitgehend ab. Ihren Verteidigern fehlte „jegliches Tatsachensubstrat“ in der Anklage. Ihre Mandanten seien in keiner Weise an einer kriminellen Organisation beteiligt. Lediglich den Besitz und die Weiterleitung der pornografischen Aufnahmen Minderjähriger gestand einer der Österreicher.