Messi und Jordi: Das gab‘s zuletzt im Juni 2020

4:0 bei Mallorca

Messi und Jordi - eine seit vielen Jahren bewährte „Koalition“. Zehn Jahre lang hielten sie gemeinsam die Knochen für den FC Barcelona hin, ehe „La Pulga“ im Vorjahr das Weite und den Weg zu PSG suchte. Jetzt sind sie wiedervereint. Und taten das, was ihnen zuletzt am 13. Juni 2020 gelungen war: im gleichen Spiel für den gleichen Klub treffen. Damals, 2020, trugen beide noch den Barca-Dress. Beim 4:0-Auswärtssieg der „Blaugrana“ bei Mallorca in „La Liga“ traf Jordi zum zwischenzeitlichen 3:0 (79.), ehe Messi in der Nachspielzeit noch das 4:0 machte.