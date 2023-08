Färöer-Märchen endet gegen Ex-Haaland-Klub

Die überraschende Erfolgsserie von Klaksvik IF in der Champions League ist beendet. Der Fußball-Meister von den Färöern verlor am Dienstag das Rückspiel in der 3. Qualirunde beim früheren Erling-Haaland-Club Molde BK mit 0:2 (0:1, 0:1) nach Verlängerung. Damit verpasste der Außenseiter trotz des 2:1-Hinspielsieges den Coup, in die Play-offs um die Gruppenphase einzuziehen. Kristian Eriksen (17.) und Martin Linnes (112.) sorgten mit ihren Treffern für das Aus von Klaksvik.