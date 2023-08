Über Kane: „Frage ist, wie viel Geld er einbringt“

Arnautovic bei Inter, Chaos bei PSG

Der Transfer-Sommer hat es aber auch lange Zeit mit ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic nicht gut gemeint. Jetzt ist der Wechsel zu Inter Mailand allerdings in trockenen Tüchern. „Er hat eine richtig gute Quote für die Serie A und im Strafraum ist er sehr torgefährlich“, so Maierhofer, der den 34-Jährigen noch lange nicht am Abstellgleis sieht. In Frankreich fragt man sich indessen, was aus dem einstigen Star-Ensemble in Paris wird. „Das stimmt einiges nicht“, hält sich Baumeister, der die Chancen der Franzosen in internationalen Bewerben gering sieht, kurz. Den gesamten ersten Teil des Duells Maierhofer/Baumeister sehen Sie im Video!