Kann Britney Spears damit Go-go-Tänzerin werden?

Im ziemlich knappen Leoparden-Bikini, passenden Handschuhen und schwarzen Stiefeln ging Britney Spears in ihrem neuen Instagram-Clip zur Sache. Zu den Klängen des Nine-Inch-Nails-Songs „Closer“ rekelte sich die 41-Jährige in lasziven Posen an der Poledance-Stange und vollführte obendrein noch einige schlüpfrige Kunststückchen.